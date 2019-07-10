وضمت التشكيلة 5 لاعبين من منتخب "السامبا"، و2 من بيرو، ولاعبا واحدا من كولومبيا وتشيلي والأرجنتين والأوروغواي.

وخلت التشكيلة المثالية من قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي وجه انتقادات "لاذعة" لملاعب البطولة والتحكيم.

وقال قائد الأرجنتين: "أعتقد أن البطولة منحازة للبرازيل. أتمنى ألا يفعل حكم الفيديو المساعد والحكام شيئا في المباراة النهائية وأن تنجح بيرو في التنافس لأنها تمتلك الفريق الذي يمكنه ذلك رغم أنني أعتقد أن الأمر صعب".

وجاءت تصريحات ميسي الغاضبة بسبب عدم استشارة حكم الفيديو المساعد في واقعتين محتملتين لاحتساب ركلات جزاء، خلال مباراة الأرجنتين والبرازيل بنصف النهائي.

وطرد ميسي خلال مباراة المركز الثالث لمنتخب بلاده أمام تشيلي، بطريقة "غريبة"، وذلك بعد أيام من تصريحاته تجاه البطولة.

وضمت التشكيلة المثالية للبطولة حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، والمدافعين داني ألفيس وتياغو سيلفا (البرازيل) وخوسيه خيمينيز (أوروغواي) وميغيل تروكو (بيرو).

كما شملت أيضا في الوسط البرازيلي أرتور والتشيلي أرتورو فيدال والأرجنتيني لياندرو باريديس.

أما في الهجوم، فضمت البيروفي باولو غيريرو والكولومبي خاميس رودريغيز والبرازيلي إيفرتون.