ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بأسعار اللاعبين، تراجعت قيمة ميسي السوقية إلى 150 مليون يورو، ليتساوى بذلك مع هازارد.

ويتصدر ميسي وهازارد قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في "الليغا"، ويأتي خلفهم الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي انخفضت قيمته السوقية كذلك إلى 130 مليون يورو.

ويحتل هازارد وميسي المركز الثالث في قائمة أعلى اللاعبين قيمة في سوق الانتقالات، في حين يأتي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، بالمركز الأول، بقيمة 200 مليون يورو، ويليه زميله في النادي، البرازيلي نيمار، بقيمة 180 مليون يورو.

ويتساوى نجما الليغا هازارد وميسي مع المصري محمد صلاح والإنجليزي هاري كين، حيث تبلغ قيمة كل منهما 150 مليون يورو كذلك.

وقلص هازارد "الفجوة" بينه وبين ميسي، حيث كانت قيمة النجم البلجيكي 110 مليون يورو العام الماضي، بينما كانت قيمة ميسي تعادل 180 مليون يورو.