وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المدير الفني لنادي أستون فيلا، دين سميث، يرغب في ضمن تريزيغيه (24 عاما)، بعد أن تابع مسؤولو النادي الإنجليزي أداءه في 3 من مباريات كأس أمم أفريقيا.

وأضافت الصحيفة أن نادي "قاسم باشا" التركي، حيث يلعب تريزيغيه، أعرب عن استعداده لبيع اللاعب في حال تلقى عرضا مناسبا.

كما أعرب عدد من الأندية التركية والأوروبية، عن رغبتهم في ضم اللاعب المصري الشاب، ومنهم نادي إيفرتون الإنجليزي، وإنتر ميلانو الإيطالي، وغلطة سراي التركي.

يذكر أن تقارير صحفية ذكرت سابقا أن نادي أستون فيلا مستعد لدفع مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني مقابل ضم تريزيغيه.

وكان أستون فيلا قد تألق في الموسم الماضي، ونجح في الصعود من التشامبيونشيب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويضم النادي في صفوفه، كابتن منتخب مصر، أحمد المحمدي، الذي تألق هو الآخر في كأس أمم أفريقيا وسجل هدفين لمنتخب بلاده، فيما سجل تريزيغيه هدفا واحدا.