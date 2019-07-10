وكان منتخب تونس قد تأهل إلى دور الثمانية عقب تخطيه عقبة "النجوم السوداء" بضربات جزاء الترجيحية (5-4) بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وقال المعز حسن على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "مبروك تونس! أريد أن أعود إلى حادثة الأمس وسأبدأ بالاعتذار إلى مدربي وزملائي في الفريق وجميع مؤيدي المنتخب الوطني"، مردفا: " "كانت ضغوط اللعبة وحماسي للعب سببًا لرد فعلي المؤسف خلال المباراة ضد غانا".

وأردف "أدرك أن روحي الرياضية كانت مفقودة خلال هذا الوقت، أولئك الذين يعرفونني يعلمون أنني أظهرت دائمًا الاحترافية والوطنية والشعور القوي بالانتماء إلى فريقي الوطني".



وختم كلامه: "أود أن أعيد التأكيد على اعتذاري للجميع وأعتمد على فهم الموظفين وزملائي في الفريق ومؤيديهم وأتعهد بأن يكون لدي موقف إيجابي وروح من التماسك لبقية مسيرتي بين نسور قرطاج، كوني جزءًا منه، مبروك لنا جميعًا".