وقال رايولا في اتصال هاتفي مع إذاعة "توك سبورت" البريطانية: "لم يؤذي بوغبا أي أحد. لقد أظهر احتراما وحرفية عالية في جميع المجالات".

وأضاف: "يدرك النادي مشاعره منذ فترة طويلة. من المؤسف قيام بعض الاشخاص بانتقاده في غياب المعلومات الصحيحة. وقد خاب أملي لأن النادي لم يتخذ أي موقف تجاه هذا الأمر".

وتابع:"نأمل ان نجد حلا مرضيا لجميع الأطراف".

ويتواجد بوغبا حاليا في معسكر مانشستر يونايتد في جولته الأسترالية والآسيوية والتي بدأها في مدينة بيرث قبل الانتقال الى سنغافورة وشنغهاي.

وسجل بوغبا 16 هدفا الموسم المنصرم لكنه واجه مشاكل كبيرة مع مدرب "الشياطين الحمر" السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، ثم تألق في الفترة الأولى لتولي النروجي أولي غونار سولسكاير منصبه قبل ان يتراجع مستواه مجددا أواخر الموسم.