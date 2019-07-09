وهزمت أسطورة التنس مواطنتها أليسون ريسك، بواقع 6-4 و4-6 و6-3 الثلاثاء، خلال 121 دقيقة، لتقصي الشابة الأميركية التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائها الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا من الدور السابق.

ويعد هذا الانتصار رقم 97 لسيرينا في ويمبلدون، التي توجت بلقبها 7 مرات، وباتت على بعد فوزين من لقبها الكبير الـ24 ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا).

وستلتقي سيرينا في دور الأربعة مع التشيكية باربورا ستريكوفا، التي بددت آمال البريطانيين التي علقوها على جوهانا كونتا، وأطاحت باللاعبة البريطانية من دور الثمانية.

وتعلقت الآمال على كونتا لتكون أول لاعبة بريطانية تحقق لقب ويمبلدون للسيدات منذ 1977، بعد أن قدمت أداءا قويا قادها لبلوغ ربع النهائي، لكنها خسرت في النهاية.

وتأهلت ستريتسوفا المصنفة 54 عالميا للمرة الأولى للدور نصف النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى، لتواجه الأميركية وليامز.