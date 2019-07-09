وأكدت "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة، الثلاثاء، أن سبب فشل برشلونة بالتعاقد مع الدولي الهولندي الذي يبلغ 19 عاما، هو الراتب السنوي.

وقالت الصحيفة أن برشلونة اتفق مع أياكس أمستردام على قيمة انتقال المدافع للأول، مقابل 75 مليون يورو، ولكن العائد المادي للاعب حال دون انتقاله.

وأشارت إلى أن يوفنتوس عرض على اللاعب راتبا قدره 10 ملايين يورو، بعد الضرائب، أما برشلونة، فقد عرض على اللاعب 8 ملايين يورو، بعد الضرائب، لعقد يمتد 5 أعوام.

وحسب هذه الأرقام، فأن دي ليخت كان سيخسر 10 ملايين يورو على مدة 5 أعوام (2 مليون يورو سنويا)، في حال توقيعه مع برشلونة، الأمر الذي دفعه تجاه يوفنتوس.

وبحسب ما نقل موقع "آس"، فإن دي ليخت وافق على العرض المغري من نادي يوفنتوس الإيطالي، حتى ينتقل إليه في الموسم المقبل.

ووفق الصحيفة الإسبانية، فإن الانتقال صار محسوما، ولم يتبق سوى أن يقوم نادي "السيدة العجوز"، بالاتفاق حول التفاصيل مع نادي "أياكس أمستردام".

وأوضح وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا، أن دي ليخت وافق على الشروط الشخصية بالنسبة لعقده مع نادي يوفنتوس، عقب عرضه من طرف مسؤولي عملاق تورينو.