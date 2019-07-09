ولم تعلق سيرينا على العقوبة، بينما ستلعب مع مواطنتها الأميركية أليسون ريسك في دور الثمانية، الثلاثاء، وتتطلع إلى حصد لقبها الـ24 في البطولات الأربع الكبرى.

وحسب ما نقلته صحيفة "صن" فقد ألحقت سيرينا وليامز أضرارًا كبيرة بأحد ملاعب ويمبلدون بواسطة مضربها في 30 يونيو، قبل يوم من انطلاق البطولة الحالية.

لكن صور أظهرت أنها أيضا ضربت بمضربها على أرض "الملعب رقم 15" قبل ذلك يومين.

ولم يتبين على الفور سبب سلوك الأميركية المخضرمة، 37 عاما، إلا أن سيرينا تشتهر بمزاجها العصبي، وقد شهدت بطولة فلاشينغ ميدوز الأخيرة واقعة شهيرة تعاركت خلالها مع حكم أحد مبارياتها، ووصفته بـ"الكاذب" و"اللص".

وعوقب فابيو فونيني بغرامة ثلاثة آلاف دولار بسبب تصرف غير رياضي خلال مشادة في مباراة انتهت بالخسارة في الدور الثالث أمام تينيس ساندغرين.

وقال اللاعب الإيطالي إنه يتمنى انفجار "قنبلة" في نادي عموم إنجلترا.

وتعرض نيك كيريوس لغرامة ثمانية آلاف دولار في المجموع بسبب وقائع في مباراتيه بالدور الأول والثاني. وخسر اللاعب الأسترالي أمام الإسباني رافائيل نادال في الدور الثاني.