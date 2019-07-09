ونقلت صحيفة "الخبر" المحلية عن زطشي قوله: "ستكون هناك رحلات جوية نحو مصر للسماح لمناصرينا بالتنقل بأعداد كبيرة لمساندة المنتخب الجزائري بداية من الدور الربع نهائي".



وأضاف: "ننتظر توافد أعداد معتبرة من الجماهير ونحن نعمل على تسهيل إقامتهم ودخولهم للملعب. علينا توفير لهم بطاقة المشجع الإلكترونية من أجل اقتناء تذكرة دخول الملعب".

وأشار زطشي إلى أنه سيتم تمديد صلاحية تذاكر سفر المشجعين الذين كان من المفترض أن يغادروا مصر قبل موعد المباراة القادمة للمنتخب الجزائري.



تجدر الإشارة إلى أن المباراة المرتقبة ستقام على ستاد مدينة السويس يوم الخميس القادم، وفي حال فوز المنتخب الجزائري فإنه سيكمل طريقه بنجاح نحو تحقيق حلم الفوز باللقب الثاني للفريق الأخضر.