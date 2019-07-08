ونشر النادي في حساباته على مواقع التواصل، صورة لديسابر إلى جانب عبارة بالإنجليزية "سيباستيان ديسابر هو مدربنا الجديد. أهلا أيها المدير".

وتوصل الاتحاد الأوغندي إلى اتفاق بالتراضي لإنهاء التعاقد مع ديسابر، بعد يومين من الخسارة أمام السنغال في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

واستطاعت أوغندا، أن تصعد إلى الأدوار الإقصائية للبطولة القارية للمرة الأولى منذ خسارتها نهائي عام 1978، بعد حلولها ثانية في المجموعة الأولى خلف المضيفة مصر. وخسر المنتخب مباراة الدور ثمن النهائي أمام السنغال، صفر-1، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان ديسابر (42 عاما) قد وقع في ديسمبر 2017، عقدا من سنتين لتدريب المنتخب الأفريقي.

وستكون تجربة ديسابر مع بيراميدز الثانية له في مصر بعدما أشرف على الإسماعيلي، في عام 2017، علما بأنه خاض تجارب مع أندية عربية مثل شبيبة الساورة الجزائري، والترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري هذا الموسم، بفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي خاض مباراتين أقل، وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث الذي خاض ثلاث مباريات أقل، علما بأنه من المقرر أن تتواصل منافسات بطولة مصر لموسم 2018-2019 بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا.