وبحسب ما نقل موقع "AS"، فإن دي ليخت وافق على عرض مغر من نادي يوفنتوس الإيطالي، حتى ينتقل إليه في الموسم المقبل.

وأضاف المصدر، أن الانتقال صار محسوما، ولم يتبق سوى أن يقوم نادي "السيدة العجوز"، بالاتفاق حول التفاصيل مع نادي "أياكس أمستردام".

وفي وقت سابق، أبدى نادي برشلونة اهتماما بالنجم الهولندي، حتى يشكل ثنائيا مميزا مع دي يونغ، الذي التحق مؤخرا بالنادي الكاتالوني.

ونقلت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس عرض على دي ليخت راتبا خياليا ووعده بالحصول على ما يقارب 250 ألف يورو، أسبوعيا، أي براتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو.

وأوضح وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا، أن دي ليخت وافق على الشروط الشخصية بالنسبة لعقده مع نادي يوفنتوس، عقب عرضه من طرف مسؤولي عملاق تورينو.

وكأكد رايولا، أن حسم الصفقة حاليا، متوقف على الاتفاق بين الناديين على مقابل انتقال الدولي الهولندي الذي يبلغ 19 عاما.

وعرض يوفنتوس مبلغ 55 مليون يورو على نادي أياكس أمستردام، بينما يطالب بطل هولندا بالحصول على 75 مليون يورو.