ويبحث منتخب تونس عن تعويض لأدائه المتواضع الذي قدمه ضمن مبارياته السابقة في دور المجموعات، بحسب ما أكد لاعب المنتخب طه ياسين الخنيسي.

وتأهل نسور قرطاج إلى الأدوار الإقصائية للبطولة القارية المقامة في مصر بصعوبة وبأداء دون التوقعات في المباريات الثلاث الأولى.

واكتفوا بالمركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، وذلك مع أنغولا الثالثة ومالي المتصدرة (بالنتيجة ذاتها 1-1)، وتعادل سلبي في الجولة الثالثة الأخيرة مع موريتانيا، التي تشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

التأهل الصعب

وقال الخنيسي في مؤتمر صحافي بجانب المدرب الفرنسي ألان جيريس: "صحيح لم نقدم النتائج التي تتوقعها تونس"، معتبرا أن نسور قرطاج جعلوا من التأهل "صعبا على أنفسنا".

وأضاف: "بطبيعة الحال ستكون ثمة ردة فعل، وإن شاء الله تكون ردة فعل كبيرة، ونظهر الوجه الحقيقي للمنتخب" الذي يحتل المركز الثاني على صعيد القارة بعد السنغال، في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتابع مهاجم فريق الترجي: "قدمنا مباريات لم تكن كما يجب، لكن الأهم كان الترشح (التأهل)"، معتبرا أن مواجهة منتخب غانا الذي تصدر المجموعة السادسة على حساب الكاميرون حاملة اللقب وبنين وغينيا بيساو ستكون "صعبة". لكنه أعرب عن أمله في تقديم "وجه جديد للمنتخب".

من جهته أكد جيريس أن نسور قرطاج المتوجين باللقب مرة وحيدة عام 2004 على أرضهم، يتحضرون للمراحل الإقصائية بطريقة مغايرة، قائلا: "ندخل في مرحلة الإقصاء المباشر، ثمن النهائي، ونحن نعرف أنه بنتيجة هذه المباراة ثمة فريق سيستمر وآخر سيخرج".

تفادي المفاجآت

وتحدث المدرب المخضرم عن رغبته في تفادي مفاجآت كتلك التي سجلت حتى الآن في ثمن النهائي، أي خروج المغرب أمام بنين (بركلات الترجيح 1-4 بعد التعادل 1-1 الجمعة)، وإقصاء المنتخب المصري على يد جنوب إفريقيا (صفر-1) السبت.

وأوضح أنه "من البديهي أن بداية الدور ثمن النهائي حملت مفاجآت. كنا نعتقد أن نتيجتي مباراتي المغرب مع بنين ومصر مع جنوب إفريقيا ستكونان منعكستين".

وأضاف: "ثمة 3 منتخبات كبيرة اختفت من أمم إفريقيا، ولا نعرف ماذا سيحصل في المباريات المقبلة". وتابع: "كنا نعتقد أن الفرق الأقوى ستفرض أفضليتها".

وطمأن المدرب الذي يقود للمرة الخامسة منتخبا في بطولة إفريقيا، إلى أن تشكيلته لا تعاني من أي مشاكل على صعيد الإصابات، مؤكدا أن وهبي الخزري وأيمن بن محمد تعافيا من بعض الآلام التي شعرا بها.