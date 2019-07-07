وتغلب منتخب مدغشقر على منتخب الكونغو الديمقراطية 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأحد، في الإسكندرية في ثمن النهائي.

وسجل إبراهيم أمادا (9) وفانيفا أندرياتسيما (77) هدفي مدغشقر، وسيدريك باكامبو (45) وشانسيل مبيمبا (90).

وفي ركلات الترجيح، سجل أمادا ورومان ميتانير وتوماس فونتين وجيروم مومبريس لمدغشقر، وباكامبو وبول جوزيه مبوكو للكونغو الديمقراطية، التي أهدر لها كل من مارسيل تيسيران ويانيك بولاسي.

وتلتقي مدغشقر التي تصدرت المجموعة الثانية في دور المجموعات برصيد 7 نقاط، في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة الجزائر وغينيا المقررة لاحقا.