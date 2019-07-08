ويأتي هذا التطور بعد يومين من الخسارة أمام السنغال في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر.

وتمكن منتخب أوغندا من بلوغ الأدوار الاقصائية للبطولة القارية للمرة الأولى منذ خسارته نهائي عام 1978، بعد حلوله ثانيا في المجموعة الأولى خلف المضيفة مصر.

وخسر المنتخب مباراة الدور ثمن النهائي أمام السنغال صفر-1 الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وفي بيان اليوم، وجه الاتحاد الأوغندي "الشكر الى المدرب ديسابر على مساهمته في التطور الرياضي والاحترافي" للمنتخب، بما يشمل "التأهل الى النهائيات والأدوار الإقصائية لأمم إفريقيا 2019".

ووقع ديسابر (42 عاما) في ديسمبر 2017 عقدا لتدريب المنتخب لعامين.

وكان ديسابر قد قال في تصريحات على هامش البطولة، أن ما يهمه فيها "هو أن نستثمر فرصنا، لا أن نذهب من أجل الدفاع. أن نظهر أيضا أننا نتمتع بلاعبين جيدين ويمكن أن نصعّب مهمة أي كان".

وأضاف: "الآن وقد تحقق هدف التأهل، نريد أن نبقى لأطول فترة ممكنة".