وقال عبد العال في مقطع مصور على صفحته بموقع فيسبوك "إنه لا يمكن أن يشمت في خروج منتخب مصر.. أنا حزين" بعدما تحقق ما راهن عليه أمام عضو اتحاد الكرة مجدي عبد الغني في برنامج تليفزيوني في وقت سابق.

وأضاف أن اتحاد الكرة قام باختيار "مدرب ضعيف المستوى لا يستطيع القيام بتغييرات أثناء المباراة."

واتهم عبد العال، الذي اشتهر بانتقاداته اللاذعة، أعضاء اتحاد الكرة بالفساد، وقال: "فساد كرة القدم لازم يمشي.. هؤلاء الناس لا يمكن أن يؤتمنوا على مصر".

وكان رضا عبد العال قد توقع قبل أشهر بألا يتجاوز منتخب مصر دور الـ 16، بسبب اختيار مدرب "غير جيد" واختيار لاعبين غير مؤهلين.

وسبق أن توقع خروج المنتخب من الدور الأول لكأس العالم، قائلا إن المنتخب سيكون "حصالة المجموعة"، ولن يحصل على نقطة واحدة، مرجعا ذلك إلى سوء التشكيل وضعف المدرب.

وخرج منتخب مصر من كأس العالم بثلاث هزائم من روسيا (3-1) والسعودية (2-1) وأوروغواي (1-0)

وتعاقد اتحاد الكرة المصري مع المكسيكي خافيير أغيري في أغسطس العام الماضي مقابل 120 ألف دولار شهريا لتدريب المنتخب بعد خروج مهين من كأس العالم، خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي تسببت طريقته الدفاعية في غضب الجماهير المصرية.

وحفلت الصحف المصرية الأحد بالتعليقات الناقدة بحدة للإقصاء المبكر لمنتخبها من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم المقامة على أرضه.

اتحاد الكرة

وحملت معظم وسائل الإعلام مدرب المنتخب واتحاد كرة القدم المسؤولية عن "الخروج المهين" للفراعنة من البطولة.

وكان المنتخب المصري من أبرز المرشحين للقب أمم أفريقيا، لاسيما وأنه يستضيف البطولة على أرضه للمرة الخامسة.

وتوج الفراعنة باللقب ثلاث مرات في الاستضافات الأربع السابقة، ويحملون الرقم القياسي في عدد ألقابها (7).

وعقب الهزيمة، أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، استقالته، بعد منتصف ليل السبت الأحد، وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وعلى رأسه المدرب المكسيكي خافيير أغيري.

وأورد الاتحاد، في بيان، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية".

وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كـ"التزام أدبي"، رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني المصري، وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

وتلت استقالة أبو ريدة، استقالة كل من أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وحازم إمام وسيف زاهر من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة.