وأضاف مورينيو، خلال مقابلة تلفزيونية، السبت، أن المنتخب المصري شهد "تنظيما سيئا جدا داخل الملعب، بينما ظهر منتخب جنوب أفريقيا بصورة منظمة للغاية، وأثبت أنه يملك مدربا جيدا".

وتابع المدرب السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد وتشلسي، قائلا: "خلال المباراة كانت خطوط المنتخب المصري غير مترابطة، خاصة خطي الدفاع ووسط الملعب، أعتقد أن الخسارة كانت مستحقة ومتوقعة طيلة مجريات المباراة.. وفي المقابل لعب منتخب جنوب أفريقيا جيدا".

وأشار مورينيو إلى أن دفاع منتخب مصر قدم العديد من الفرص لمنتخب "الأولاد" من خلال تركه لمساحات "فارغة بشكل كبير خلف صفوفه وفي وسط ميدانه، مما سمح للمنتخب المنافس أن يخترق ويسجل الأهداف بسهولة".

وانتقد متابعون، التقدم المتكرر للظهير الأيمن للفراعنة وقائدهم أحمد المحمدي إلى الخطوط الأمامية تاركا وراءه مساحات شاغرة استثمرها لاعبو جنوب أفريقيا.

وجاءت لقطة الهدف في المرمى المصري، بعد مبالغة الخط الخلفي في التقدم، في لحظة لم يجد مرمى الفراعنة من يدافع عنه سوى حارس المرمى وأحمد حجازي، وسط تقدم بقية اللاعبين.

يذكر أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة أعلن، بعد منتصف ليل السبت الأحد، استقالته، وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وعلى رأسه المدرب المكسيكي خافيير أغيري.

وأورد الاتحاد، في بيان، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية".