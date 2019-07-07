ونشر شوبير رسالة بخط اليد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أعلن فيها استقالته رسميا لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وتصدرت موقع تويتر في مصر وسوم تطالب بمحاسبة شبير، بعد تأخره في الاستقالة التي سبقه إليها المسؤولون عن اتحاد كرة القدم.

وكان رئيس الاتحاد هاني أبوريدة أعلن استقالته بعد خروج الفراعنة ودعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم.

وتلت دعوة أبو ريدة استقالة كل من حازم إمام وسيف زاهر من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كـ"التزام أدبي"، رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني المصري، وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق، أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية، والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسؤولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف سعى له الجميع من أجل سمعة مصر.