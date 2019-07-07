وبات اللاعب السويسري أول لاعب، سواء على صعيد الرجال أو السيدات، الذي يحقق 350 انتصارا في البطولات الكبرى.

لكن فيدرر، وهو أب لتوأمين، بدا مولعا بالقيام بالأمور بشكل مزدوج ولم يكن اليوم استثناء من ذلك مع تسجيله لرقم قياسي في عصر الاحتراف ببلوغه دور 16 للمرة 17 محطما الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه مع جيمي كونورز.

لكن من غير المرجح الا يحتفل اللاعب السويسري بأي انجاز منهما مع تركز انظاره على الجائزة الأكبر متمثلة في كأس بطولة ويمبلدون التي يرغب في حصدها للمرة التاسعة، وهو ما يشكل رقما قياسيا، ونيل لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى.

ولكي يقترب أكثر من ذلك، فإن عليه أولا تجاوز الإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف 17 في الدور المقبل.

وتلقى بوي الذي بلغ قبل نهائي بطولة استراليا المفتوحة تحية قوية من مدربته إميلي موريسمو بسبب دوره في تلك المباراة الممتعة والتي كانت متقاربة أكثر مما توحي به النتيجة. لكن بوي خسر بعد أن سدد ضربة خلفية في الشبكة في ثالث نقاط حسم المباراة والتي أتيحت لفيدرر.

وبينما منحت الجماهير المتحمسة فيدرر تحية كبيرة مع إكماله لانتصاره 350 في البطولات الكبرى قبل شهر من عيد ميلاده رقم 38، بدا اللاعب الأبرز على صعيد التنس العالمي أكثر وعيا بطبيعة الرقم القياسي الذي حققه.

وقال فيدرر عقب تحيته للجماهير التي كانت تضم مجموعة من الأبطال السابقين للبطولات الأربع الكبرى مثل رود ليفر وبيلي جين كينج ومارتينا نافراتيلوفا "اعرف أنه وخلال زمن الهواية، لم يتم استكمال كافة البطولات الأربع الكبرى لأنه كان من المنهك أن تسافر لبعض الأماكن.

"ما حققته يمثل رقما رائعا وقد استمتعت بوقتي في البطولات الأربع الكبرى. منحتني تلك البطولات أوقاتا خاصة لا تنسى في ملاعب التنس. من الرائع بالطبع أن أفوز بهذا العدد من المباريات.

"لا أعرف عدد السنوات المتبقية لي (في الملاعب) لكنني مستمتع في الوقت الحالي. أعشق المشي على الملاعب العشبية. تمثل هذه أكثر الملاعب الطبيعية بالنسبة لي لذا فإن الفوز اليوم يمثل أمرا عظيما بالنسبة لي...إنه لأمر رائع".