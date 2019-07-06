وكان إبراهيموفيتش قد نفذ التحدي بضربة أكروباتية، ونشر التحدي على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، ودعا بوغبا للتحدي.

وجاء رد بوغبا سريعا السبت، بعد أن نشر هو الآخر فيديو له وهو ينفذ التحدي، ولكن باستخدام زجاجتين معا، ليفتح غطاءهما بضربة أكروباتية سريعة.

وكتب بوغبا معلقا على الفيديو: "شكرا إبراهيموفيتش على الدعوة، لقد أضفيت عليه لمستي الخاصة، إذا لم تكن تمانع، التحدي الآن يشمل زجاجتين".

وكان تحدي "فتح غطاء زجاجة بالقدم" قد انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيه العديد من الممثلين والرياضيين العالميين.