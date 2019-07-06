وأضاع نجم ليفربول ركلة الجزاء الثانية له بالبطولة مساء الجمعة، خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوغندا، والتي انتصرت فيها السنغال بنتيجة 1-0، بهدف سجله ماني نفسه.

وكان ماني قد أضاع ركلة جزاء أمام كينيا في دور المجموعات، قبل أن يسجل ركلة جزاء أخرى أمام كينيا في نهاية المباراة.

ويتصدر ماني هدافي البطولة برصيد 3 أهداف، كان من الممكن أن ترتفع لـ5 لو استثمر ركلتي الترجيح التي أهدرهما.

وقال ماني لوسائل الإعلام السنغالية بعد المباراة أمام أوغندا: "إنه انسحاب مؤقت.. لقد أضعت ركلتي جزاء في مباراتين ويجب أن أعترف أنها ليست نسبة جيدة".

وأضاف: "لا أريد إلحاق الضرر بمنتخب بلادي، على الأقل في الوقت الحالي، سأتنحى عن تسديد ركلات الجزاء وسأسمح لزملائي الآخرين بتسديدها"، وفق ما نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأكد ماني أنه سيتدرب بشكل مكثف على تسديد ركلات الجزاء عندما يعود مع ناديه ليفربول بعد نهاية البطولة.

وكان ماني قد أضاع ركلة الجزاء الحاسمة في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2017، مما أخرج منتخب بلاده على يد الكاميرون، التي مضت وحققت اللقب.

وستواجه السنغال منتخب بنين في ربع نهائي البطولة، بعد أن أخرج الأخير منتخب المغرب الجمعة، في مفاجأة مدوية.