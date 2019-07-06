وترك موراتا تشيلسي في يناير الماضي لينتقل إلى أتليتيكو مدريد، وقال في مايو إنه لا يخطط للعودة لناديه المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز والذي شهد مستواه تراجعا في الموسم الماضي.

وتعليقا على صفقة الانتقال قال موراتا على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا سعيد لأن الأمر أصبح رسميا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

أما أتلتيكو فأصدر بيانا جاء فيه "سيلعب المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة الموسم المقبل كما اتفقنا عليه عندما انضم إلى الفريق في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات وستصبح عملية الانتقال بصورة دائمة في بداية موسم 2020-2021".

يذكر أن أتلتيكو مدريد تعاقد مع الموهبة البرتغالي الصاعدة جواو فيليكس من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو، وهي خامس أغلى صفقة في التاريخ، في حين سيتركه مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان المرجح انتقاله لصفوف برشلونة.