وكان ديلي ألي (23 عاما) يحتفل بعيد ميلاد صديقته روبي ماي الخامس والعشرين، في جزيرة ميكونوس اليونانية، قبل أن يظهر على الشاطئ وهو مستلق على كرسي البحر وهو يبدو فاقدا للوعي، وفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وأظهرت الصور ماي وهي تحاول إيقاظ ألي معتقدة أنه نائم، قبل أن تكتشف فداحة الموقف، لتطلب المساعدة من شخصين في المكان.

وقام رجلان ضخمان بمساعدة ألي على الوقوف، ووضعاه في سيارة لتأخذه إلى الفندق الخاص به. ويبدو أن ألي تأثر بالمشروبات الكحولية، ولم يكن يعاني من أي وعكات صحية قوية.

ويلعب ديلي آلي في صفوف توتنهام منذ عام 2015، وهو نفس عام انضمامه إلى المنتخب الإنجليزي الأول الذي خاض بقميصه 37 مباراة دولية أحرز خلالها 3 أهداف.