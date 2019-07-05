ويتمثل تحدي غطاء الزجاجة بفتح غطاء أي زجاجة بلاستيك عن طريق ضربها بدقة من الطرف، سواء باليد أو بالقدم، أو حتى بتسديد كرة عليها.

وقام إبراهيموفيتش بحركة أكروباتية بالقدم لفتح الغطاء، داخل غرفة ملابس ناديه الأميركي.

وطلب النجم السويدي من زميله السابق الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خوض التجربة من بعده.

وكان تحدي "فتح غطاء زجاجة بالقدم" قد انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك فيه العديد من الممثلين والرياضيين العالميين.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش سجل 11 هدفا في 14 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري بالدوري الأمريكي لكرة القدم.