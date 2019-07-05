وتحدث أجيري في مؤتمر صحفي عن المباراة القادمة قائلا: "جنوب أفريقيا من الفرق المنظمة، ويمتلك عناصر جيدة، خصوصا في خط الدفاع، ولكن المباراة لا بد أن تنتهي بفائز واحد، وسنقاتل من أجل التأهل إلى دور الثمانية، وسنجهز اللاعبين نفسيا لتحقيق هذا الهدف"، وفق ما نقل موقع "آس".

وأضاف: "تدربنا على جميع السيناريوهات، وهناك فقرة خلال التدريبات يوميا على لتنفيذ ركلات الترجيح، تحسبا للجوء إليها".

وتابع: "أنهينا الاستعداد البدني لمباراة جنوب أفريقيا، والفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، وخصوصا من الناحية البدنية، ولا يوجد أي أزمة في ذلك أمام جنوب أفريقيا".

وفيما يتعلق بالأزمة الهجومية للمنتخب المصري، أوضح أجيري: "لا توجد أزمة في خط الهجوم كما يتحدث البعض، إذ سجلنا 5 أهداف في 3 مباريات، وهذا جيد في كرة القدم".

ويستعد المنتخب المصري للقاء جنوب إفريقيا السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن ثمن نهائي البطولة القارية المقامة في مصر حتى 19 يوليو.

وأنهى المنتخب دور المجموعات متصدرا للأولى بالعلامة الكاملة بعد ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات حافظ خلالها على نظافة شباكه.

في المقابل، حلت جنوب إفريقيا في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المغرب في الصدارة وكوت ديفوار.