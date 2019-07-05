واعتُقل بوبريدج (29 عاما)، الذي نال ميداليتين فضيتين في سباق المطاردة في آخر دورتين أولمبيتين قبل الاعتزال في أواخر 2016، قبل عامين في بيرث بتهمة الاتجار في حبوب النشوة (إكستاسي).

واعتبرت محكمة في بيرث بطل العالم ثلاث مرات مذنبا بتهمة نقل المئات من "حبوب النشوة" إلى زميله المتسابق السابق أليكس مكريغور.

ويصر جاك بوبريدج على أنه بريء، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال القاضي ستيفن سكوت خلال النطق بالحكم، الجمعة، إن المتهم تورط في عالم "الحفلات والمخدرات والكحوليات" عندما كان لا يزال ضمن صفوة متسابقي الدراجات، والإدمان ليس عذرا لنقل هذه المواد للمجتمع.

وأضاف سكوت: "كنت رياضيا رائعا. هذه مأساة بالتأكيد".

وسيخضع بوبريدج للسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، مع إمكانية إطلاق سراحه بشكل مشروط بعد عامين وستة أشهر.

وخلال مسيرة بوبريدج الناجحة شارك في سباق إيطاليا 4 مرات، وحقق 4 ألقاب في دورة ألعاب الكومنولث.