وفي مباراة نارية ومشوقة، حسم نادال مواجهته مع كيريوس 6-3 و3-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-3).

وحاول نيك كيريوس استفزاز رافائيل نادال أكثر من مرة، وتعرض لإنذار من حكم المباراة داميان دوموسوا، بعدما وصفه بالـ"عار" والـ"مثير للشفقة" لتركه نادال يتحكم بإيقاع المباراة.

وفي الشوط الثامن من المجموعة الثالثة، حاول نادال حماية نفسه من كرة قوية لعبها كيريوس الذي بدا أنه تعمد إلحاق الأذى بالإسباني.

وقال كيريوس (24 عاما): "كنت أنوي إصابته. نعم، أردت إصابته في صدره".

وتابع: "لماذا أعتذر؟ كم بطولة كبرى أحرز هذا الشاب وكم يملك في حسابه المصرفي؟ أعتقد أن بمقدوره تلقي ضربة كرة في صدره. لكنني لن أعتذر أبدا على ذلك".

من جهته، علق نادال، المتوج مرتين من قبل في ويمبلدون، على الحادثة "عندما يضرب كرة مماثلة، فهذا خطير. ليس خطيرا علي، بل على حكم الخط، خطير على الجماهير".

وتتميز مباريات اللاعبين بالندية الكبيرة، خصوصا في ظل المشاحنات الكلامية السابقة بينهما.

وتابع نادال الذي حقق فوزه الخمسين في البطولة، في سعيه إلى رفع عدد ألقابه الكبرى إلى 19: "اعرف أنه عندما تلعب ضربة مماثلة، يمكن للكرة أن تذهب في أي مكان. هذه المرة كادت تصيبني.. لا مشكلة".

وأردف "أنا محترف، لذا أعرف كيف أتفادى ذلك. لكن مرة أخرى قد تصدم الكرة عين أحدهم".

وكان كيريوس حقق مفاجأة كبرى في ويمبلدون 2014 عندما أقصى نادال، وكان الأسترالي وقتها في المركز 144 عالميا.

وكان نادال شكا من قلة احترام كيريوس للعبة بعدما خسر أمامه هذه السنة في بطولة أكابولكو، فيما قال عمه ومدربه السابق توني نادال أن كيريوس "غير مثقف".

ويلتقي نادال في الدور المقبل الفرنسي جو ويلفريد تسونغا.