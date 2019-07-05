وقال ماني في تصريحات للتلفزيون السنغالي ردا على سؤال بشأن التنافس مع نجم منتخب مصر "صلاح يقدم أشياء عظيمة مع منتخب بلاده، ولكنني لم ألحظ أي صراع معه منذ وصولي مصر، وكل لاعب خلفه جماهير منتخب بلاده تسانده".

وأضاف " الأهم بالنسبة لي هو الفوز بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلادي وبعد ذلك تأتي الجوائز الشخصية".

كما أكد ماني أن المنافسة في كأس الأمم صعبة للغاية، مشيرا إلى أن اللعب بالبطولة الأفريقية أصعب من اللعب في أوروبا.

وساهم ماني في صعود منتخب بلاده إلى دور الـ16، حيث سيواجه نظيره الأوغندي، اليوم الجمعة. كما قاد صلاح منتخب "الفراعنة" إلى الدور نفسه، على أن يلتقي يوم غد السبت بجنوب أفريقيا.

وسجل صلاح وماني هدفين لكل منهما في دور المجموعات بـ"كان 2019". وكان اسما اللاعبين حاضرين ضمن التشكيلة المثالية لمباريات دور المجموعات، وفق ما أعلن الاتحاد الأفريقي.