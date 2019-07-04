وأفاد اتحاد الكرة المصري "بسبب تعرضه لنزلة برد لن يتمكن محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم للمنتخب الوطني، وذلك حتى لا تتفاقم حالته"، موضحا أن القرار أتى بالتشاور مع المدرب المكسيكي خافيير أغيري.

ويستعد المنتخب المصري لكرة القدم للقاء جنوب إفريقيا السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن ثمن نهائي البطولة القارية المقامة في مصر حتى 19يوليو.

وأنهى المنتخب دور المجموعات متصدرا للأولى بالعلامة الكاملة بعد ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات حافظ خلالها على نظافة شباكه.

في المقابل، حلت جنوب إفريقيا في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المغرب في الصدارة وكوت ديفوار.

وتنطلق مباريات الدور ثمن النهائي الجمعة بلقاء المغرب وبنين على استاد السلام في العاصمة المصرية، ولقاء السنغال وأوغندا على ستاد القاهرة.