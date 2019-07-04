وقال روبن لوسائل إعلام هولندية "هذا من دون أي شك أصعب قرار اتخذته في مسيرتي، قلبي يقول نعم وجسدي يقول لا".

وانتهى عقد روبن مع بايرن ميونيخ في 30 يونيو الماضي.

ورحل روبن عن بايرن ميونخ عقب انتهاء عقده مع الفريق البافاري بنهاية الموسم المنصرم، ليسدل الستار على مسيرته داخل قلعة (أليانز أرينا)، التي استمرت عشرة أعوام.

وكان من المرجح أن يعود روبن إلى هولندا، كما ارتبط أيضا بالانتقال لصفوف ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه قرر إنهاء مشواره مع كرة القدم.

وبدأ روبن مسيرته الرياضية الحافلة مع فريق جرونينجن الهولندي، قبل أن ينتقل بعدها لصفوف أيندهوفن عام 2002، ليشق طريقه بعدها في مشواره الاحترافي ويتوج بمجموعة كبيرة من الألقاب مع العديد من الفرق التي دافع عن ألوانها.