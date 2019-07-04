وأكد مدرب مانشستر يونايتد السابق، أن نادال الذي يخوض بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في سعيه لإحراز لقبه الثالث على العشب الإنجليزي، يملك جميع المقومات المطلوبة للنجاح في عالم الكرة المستديرة.

وأورد مورينيو "إنه مذهل. كان بإمكانه أن يكون لاعبا رائعا لكرة القدم مع قدراته الجسدية، ذهنيته وموهبته".

وسبق للمدرب البرتغالي أن عمل مع ميغيل أنخل، عم رافايل، عندما كان في الطاقم التدريبي لفريق برشلونة الإسباني.

وختم مورينيو قائلا "أنا سعيد لأنه ليس لاعب كرة قدم. في كرة المضرب هو ما هو عليه".