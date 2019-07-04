وأكد المصدر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الحكومة العراقية تدخلت لتوفير جميع الأوراق الثبوتية اللازم إصدارها، وقال إن الإعلان عن انضمام حمد للمنتخب العراقي "قريب جدا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد رفض التحاق لاعب نادي إنشوين يونايتد الكوري الجنوبي، جيلوان حمد، بالمنتخب الوطني الوطني العراقي بسبب مشكلة في الاوراق الثبوتية.

يذكر أن حمد أكمل أوراقه الرسمية، وأصدر الجواز العراقي، الذي يتيح له المشاركة مع منتخب "أسود الرافدين" في الاستحقاقات المقبلة، لكن رفض الفيفا جاء ليعقد الأمور، ويبعد اللاعب عن المنتخب.

وسبق لحمد، الذي عاش في السويد معظم فترات حياته، أن مثل المنتخب السويدي في 8 مباريات دولية، وتم استدعاءه للتشكيلة الأولية لمنتخب السويد في مونديال روسيا 2018، قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية التي شاركت في المونديال.

ولعب حمد لعدد من أكبر الأندية السويدية، مثل مالمو وهامربي، كما لعب بصفوف هوفنهايم الألماني في البوندسليغا، قبل أن ينتقل للعب بالدوري الكوري الجنوبي مطلع هذا الموسم.

وكان عبد الوهاب الطائي، مستشار وزير الداخلية العراقي، قد صرح لقناة "الرشيد" العراقية، أن موضوع حمد سيتم حله الخميس.

وقال الطائي: "نحن جاهزون لتسهيل لعبه (حمد) بالمنتخب، ومستعد أنا شخصيا لمتابعة الموضوع وانجازه بشكل سريع. غدا سنحسم هذا الموضوع".

ويتوقع أن يكون جيلوان حمد إضافة نوعية للمنتخب العراقي، خاصة في الجانب الهجومي، حيث يمتلك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما خبرة أوروبية كبيرة، قد تكون ضرورية "لأسود الرافدين" خلال مسيرتهم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.