وتأهلت كل من المغرب وبنين وأوغندا والسنغال ونيجيريا والكاميرون ومصر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية والجزائر وغينيا ومالي وكوت ديفوار وغانا وتونس، بالإضافة إلى مدغشقر التي كانت الحصان الأسود للدور الأول.

وتبدأ منافسات الأدوار الإقصائية يوم الجمعة حين يواجه المغرب منتخب بنين الذي شكل إحدى مفاجآت البطولة، وفي ذات اليوم تلتقي أوغندا والسنغال في مباراة تميل الكفة فيها إلى زملاء ساديو ماني.

وتواجه نيجيريا، الكاميرون حاملة اللقب يوم السبت، في حين تلتقي مصر صاحبة الوصافة مع جنوب أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

وتصطدم غينيا بمحاربي الصحراء (الجزائر) يوم الأحد، وفي ذات اليوم تواجه مدغشقر منتخب الكونغو الديمقراطية.

وتختتم مباريات دور الـ 16 يوم الاثنين حين تلتقي مالي وكوت ديفوار، وتصطدم تونس بمنتخب غانا.

وإن تمكنت المنتخبات العربية من مواصلة الطريق، فإن مصر قد تواجه الجزائر في نصف النهائي، وكذلك قد تواجه تونس المغرب في نصف النهائي الآخر، إلا أن الأداء الذي ظهر به المنتخب التونسي في الدور الأول قد يجعل من الصعب وصوله إلى نصف النهائي.