ووقع ندومبيلي (22 عاما) عقدا لمدة 5 سنوات مع النادي اللندني الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم وخسر أمام مواطنه ليفربول صفر-2.

وكان ندومبيلي انتقل إلى ليون عام 2017 قادما من اميان مقابل 10 ملايين يورو وخاض في صفوفه 96 مباراة وسجل 4 أهداف، كما خاض 6 مباريات دولية مع منتخب بلاده.

وتوجب على توتنهام دفع مبلغ قياسي في تاريخ النادي للحصول على خدمات ندومبيلي، أما الرقم السابق فكان 53 مليون يورو عندما تعاقد مع المدافع الكولومبي دافينسون سانشيس.

وقال توتنهام على موقعه الرسمي "نحن سعداء جدا للاعلان عن انضمام تانغي ندومبيلي إلى صفوفنا. لقد وقع الدولي الفرنسي مع النادي حتى عام 2025".