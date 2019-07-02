وضربت بارتي، الساعية إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولتي رولان غاروس وويمبلدون في موسم واحد منذ الأميركية سيرينا وليامس عام 2015، بقوة وتقدمت 3- 0 في المجموعة الأولى، لكن سايساي نجحت في رد التحية وإدراك التعادل 4-4 قبل أن تستعيد الأسترالية افضليتها وتكسب الشوطين التاليين منهية المجموعة في صالحها 6-4.

ولم تجد بارتي أي صعوبة في حسم المجموعة الثانية 6-2 وبالتالي المباراة في ساعة و15 دقيقة لتحقق فوزها الـ13 تواليا.

وتلتقي بارتي في الدور المقبل مع البلجيكية أليسون فان أويتفانك الفائزة على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 6-4 و4-6 و6-2.