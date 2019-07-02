ويأتي نفي مدير المنتخب المصري لكرة القدم، بعدما ذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، اختارت الشيف المصري الشهير، ناصر البرنس، ليكون مسؤول الأغذية في معسكر المنتخب الوطني خلال البطولة.

ويعد مطعم "البرنس" الواقع بمنطقة إمبابة في العاصمة القاهرة، من أشهر المطاعم المصرية الشعبية، التي تميزت بأطباق يعدها الشيف ناصر.

وتأهل المنتخب المصري لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالفوز على الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد خلال المباراة، التي جمعتهما، يوم الأربعاء، بستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وضمن منتخب مصر التواجد في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية بالمجموعة الأولى، لم يستقبل خلالها أي هدف.