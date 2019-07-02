ووصل رابيو الى مدينة تورينو الأحد ونشر يوفنتوس على موقعه صورة للاعب الفرنسي واتبعها بـ "أدريان رابيو وصل إلى تورينو"، تمهيدا لانتقاله إلى صفوف فريق "السيدة العجوز" بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني.

وعلى الرغم من عدم كشف يوفنتوس عن تفاصيل العقد، فإن تقارير صحافية أشارت إلى أن رابيو سيتقاضى 7 ملايين يورو سنويا بالإضافة إلى مقدم عقد بقيمة 10 ملايين يورو لدى التوقيع.

وكان فريق سان جيرمان أوقف رابيو عن اللعب بسبب رفضه تجديد عقده الذي وصل إلى نهايته في 30 حزيران/يونيو 2019، وأبعد عن الفريق الأول في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويسعى رابيو، في سن الـ 24 عاما، لإطلاق مسيرته الكروية مجددا مع يوفنتوس، حيث سيلعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحت إشراف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري العائد إلى بلاده لتدريب اليوفي بعد عام قضاه مع تشلسي الإنجليزي قاده خلاله للفوز بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" واحتلال المركز الثالث في الدوري المحلي المؤهل لدوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.

وسيجاور رابيو الذي خاض ست مباريات دولية مع منتخب "الديوك"، زميله السابق في سان جيرمان بلاز ماتويدي، على الرغم من أن وسائل إعلام إيطالية ترجح رحيل الأخير عن النادي.