وضمن منتخب كوت ديفوار مرافقة المغرب إلى دور الـ16 في البطولة، بفوزه على ناميبيا 4-1 في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول، بينما أنهى أسود الأطلس مباريات المجموعة بفوز متأخر على جنوب إفريقيا 1-صفر.

وأنهى المنتخب الجنوب إفريقي المجموعة ثالثا برصيد 3 نقاط، وبات عليه انتظار نتائج المجموعات الأخرى لتبيان ما إذا كان سيتمكن من بلوغ الدور المقبل كأحد أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست.

وحقق المغرب انتصاره الثالث على التوالي، بفضل هدف "قاتل" للاعب الوسط مبارك بوصوفة، والذي جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الانتصار أنهى المغرب دور المجموعات من دون أي هزيمة أو تعادل، ومن دون أن تستقبل شباكه أي أهداف.

ومن ناحية أخرى، قدم منتخب كوت ديفوار أداءا هجوميا قويا، عوض به تراجعه في المباراتين الأوليتين، وانتصر بنتيجة ساحقة 4-1 على ناميبيا.