وبالرغم من النجاح التنظيمي الكبير الذي تشهده بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، إلا أن نقطة سلبية وحيدة برزت بشكل واضح خلال الأسبوع الأول من البطولة، وهي تراجع الحضور الجماهيري في المباريات التي لا يكون المنتخب المصري طرفا فيها.

وقال فضل في حديث لقناة "تايم سبورت": " تم حل كل الأمور المتعلقة بالحصول على تذاكر المباريات، هناك تواجد جماهيري قوي في المباريات الأخيرة، والأمور سوف تتحسن في المباريات المقبلة والأدوار النهائية، الملاعب سوف تمتلئ".

وأضاف: "هناك تسهيلات عديدة لحضور الجماهير للمباريات، وهذا الأمر لا يخص المصريين فقط لكن الأجانب، على سبيل المثال، تأشيرة دخول مصر من نيجيريا كانت تستغرق شهرا، لكن حاليا الأمر يحتاج لـ4 أيام فقط".

ووعد فضل بحفل ختام "أسطوري"، سيشهد العديد من المفاجآت، حسب تصريحات مدير البطولة التي نقلها موقع "مصراوي".

وسيختتم العرس الأفريقي يوم 19 من الشهر الجاري على ملعب القاهرة الدولي الذي شهد حفل افتتاح رائع في 21 يونيو الماضي.