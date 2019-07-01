وتكثر التساؤلات مؤخرا بشأن وجهة نيمار المقبلة،في ظل رواج أنباء عن قرب رحيله من باريس، وعودته لبرشلونة الإسباني.

ونشر نيمار صورة له قرب حمام سباحة بريو دي جانيرو، كتب تحتها عبارة "الطريقة التي جئت بها، الطريقة التي أذهب بها، إنها الطريقة التي أعيش بها، إنه طريقي أنا".

واستخدم نيمار عبارة من أغنية للمغني البرازيلي الراحل تشوراو، وقد تكون مؤشرا لقرب عودته لبرشلونة، وردا على تصريحات إدارة باريس سان جرمان الأخيرة.

وكانت إدارة الفريق الباريسي أكدت أنها لن تتقبل "حياة النجوم الصاخبة" من اللاعبين، واعتبرها الكثيرين إشارة لرفضهم ممارسات نيمار، الذي اشتهر بإقامته للحفلات الصاخبة وسفره المتكرر خلال فترة لعبه مع سان جرمان.

وشق نيمار طريقه إلى خارج برشلونة عام 2017 عندما حطم باريس سان جرمان الرقم القياسي في انتقالات اللاعبين من خلال التعاقد معه مقابل 222 مليون يورو.

ومنذ رحيله، ابتلى نيمار، البالغ من العمر 27 عاما، بالإصابات وفضائح حياته الشخصية، مما أثار الانتقادات لمسيرته في باريس.