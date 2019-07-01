وأضاف ديربي كاونتي في بيان أن القرار يأتي "للسماح للمناقشات الجارية التي تخص انتقاله المحتمل إلى تشيلسي بالانتهاء في أقرب وقت ممكن".



وتابع: "في ظل افتراض أن فرانك سيصل لاتفاق مع تشيلسي ليصبح المدرب الجديد له، يجب على النادي أن يزيد من جهوده للعثور على مدرب بديل"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وقاد لامبارد، الذي نال ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال اوروبا كلاعب ضمن صفوف تشيلسي، ديربي لنهائي ملحق الصعود الموسم الماضي وذلك في أول مواسمه مع الفريق.

ويعد لامبارد المرشح الأبرز لخلافة ماوريتسيو ساري في تدريب تشيلسي عقب تعاقد المدرب الإيطالي مع يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي الشهر الماضي.