وقال تيباس، في حوار مع إذاعة "وندا سيرو"، إنه يفضل عدم عودة نيمار إلى الليغا لأنه "نموذج سيء"، مضيفا أنه سيرحب بعودته إلى الدوري حين "يصبح سلوكه حسنا".

وتابع "يمكن لنيمار أن يكون لاعبا رائعا، لكن السلوك أمر ضروري ضمن القيم التي نحاول إظهارها في بطولتنا".

وبين أن البطولة الإسبانية "تريد دائما توافد أفضل اللاعبين، لكن في حالة نيمار تصرفاته ليست جيدة في المنافسة.. عملنا جيدا في الليغا لزرع القيم، ولا نريد أن نسيء لصورتنا".

وعاد تيباس ليقول "إن كان مثلا سلوكه خارج الملعب سيئا فأنا أفضل أن لا يعود لبرشلونة والليغا لأنه نموذج سيئ".

ويواجه نيمار اتهامات بشأن اغتصاب عارضة أزياء في أحد فنادق العاصمة الفرنسية، باريس.

ويأتي تصريح تيباس، بعدما أبدى باريس سان جرمان الفرنسي استعداده لإتمام صفقة عودة نيمار إلى الفريق الكتالوني، مقدما بعض "شروطه".

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن سان جرمان قد يسمح ببيع نيمار إلى برشلونة مقابل مبلغ يتراوح ما بين 130 إلى 150 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على اثنين من لاعبي "البارسا".

وكان اللاعب، البالغ من العمر 27 عاما، غادر "الليغا" صوب الدوري الفرنسي عام 2017، في صفقة ضخمة بلغت 222 مليون يورو جعلت منه، إلى الآن، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.