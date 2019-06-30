وانتصرت مدغشقر على نيجيريا بنتيجة 2-صفر، الأحد، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، لتتصدر المجموعة وترافق نيجيريا لدور الـ16.

من جهتها، تغلبت غينيا على بوروندي 2-صفر أيضا ضمن المجموعة ذاتها، واقتربت في حجز مقعد ضمن أفضل 4 منتخبات صاحبة المركز الثالث.

وأنهت مدغشقر المنافسات في المركز الأول برصيد 7 نقاط أمام نيجيريا (6)، التي كانت ضامنة تأهلها بعد الجولة الثانية، متقدمتين على غينيا (4) وبوروندي (دون رصيد).

والتحقت مدغشقر بركب المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي، وهي مصر (المجموعة الأولى) ونيجيريا (الثانية) والجزائر (الثالثة) والمغرب (الرابعة)، فيما يتوجب على غينيا أن تنتظر حتى نهاية دور المجموعات لتحديد مصيرها، علما أن بطل ووصيف كل من المجموعات الست يتأهل لثمن النهائي بالإضافة إلى أفضل 4 فرق حلت في المركز الثالث فيها.

وتلتقي مدغشقر في ثمن النهائي مع أحد أصحاب المراكز "الثوالث"، بينما تلعب نيجيريا مع ثاني المجموعة السادسة.