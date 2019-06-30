وبعيدا عن المنافسة الرياضية التقليدية، والخلافات السياسية الحاصلة بين الدولتين، اتفقت الجماهير الجزائرية والمغربية على مساندة بعضهما البعض في مباريات "كان 2019"، تحت شعار "خاوة خاوة"، الذي يعني "إخوة إخوة" باللهجة المغاربية.

ومنذ انطلاقة منافسات البطولة الأفريقية، انتشرت على المواقع الاجتماعية صور جميلة تظهر المشجعين الجزائريين جنبا إلى جنب مع نظرائهم المغاربة سواء في مباريات المنتخب المغربي أو الجزائري.

ولقيت الصور ثناء وإعجابا كبيرين، فيما قال معلقون إن هذه المشاهد ترمز إلى روح التآخي والتآزر بين الشعبين، بعيدا عن الحساسيات السياسة.

وكان المنتخب المغربي ضمن تأهله إلى دور الـ16، بعد فوزين على ناميبيا وكوت ديفوار، في انتظار المباراة الأخيرة عن المجموعة الرابعة، التي ستجمعه الاثنين بجنوب أفريقيا.

وبدوره، تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور المقبل عقب تحقيقه انتصارين على كل من كينيا والسنغال، فيما سيواجه يوم غد، الاثنين، نظيره التنزاني.