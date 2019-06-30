وقال سيلفا في مؤتمر صحفي، السبت، قبل أول مواجهة بين العملاقين في كوبا أميركا منذ فوز منتخب البرازيل 3-صفر في نهائي 2007 "إنه أفضل لاعب في العالم وهو قادر على العودة إلى الحياة".

وأضاف "يجب أن ينصب تركيزنا بشكل خاص عليه عندما يستحوذ على الكرة، وعندما لا يستحوذ عليها. أحيانا يمشي في هدوء خلال المباراة، لكنه يبحث باستمرار عن المساحة لشن هجمة مرتدة.

"إنه لمن الرائع أن يكون بوسعي مواجهته مجددا وسنحاول أن نفرض عليه الرقابة".

وسجل ليونيل ميسي هدفا واحدا في المسابقة، وكان من ركلة جزاء، ويدرك أنه لا يقدم أفضل مستوياته، وقد سدد 3 مرات فقط خلال الفوز 2-صفرعلى فنزويلا في دور الثمانية، ولم تكن أي تسديدة بين القائمين والعارضة.

وقال ميسي "الحقيقة أني لا أقدم أفضل مستوياتي في كوبا أميركا، ويكون الأمر صعبا دائما بالنسبة لنا لأننا نريد أن نفعل شيئا مختلفا ونهاجم بينما تتكتل الفرق المنافسة في منتصف الملعب".

وأضاف "لا أحد يستسلم بسهولة في هذه النسخة من كوبا. من الصعب جدا اللعب لأن أرضيات الملاعب سيئة جدا. هذا شيء مخجل. الكرة مثل الأرنب يمكنها أن تقفز في أي مكان ولا يمكن السيطرة عليها".

وأكد لاعب منتخب الأرجنتين، أنخيل دي ماريا، أن ميسي يعمل بجدية مع الفريق، حتى إذا لم يكن يهز شباك المنافسين باستمرار.

وأضاف: "اعتدنا أن نتابعه يسجل الأهداف، لكن ليو يؤدي عملا رائعا ويركض كثيرا ويعمل بجدية كبيرة.

"هو يعرف أكثر من أي شخص آخر أن في هذه النسخة من كوبا أميركا أول شيء ينبغي فعله هو الركض ثم التفكير في باقي الأمور مثل اللعب بشكل مميز أو التسجيل".

يشار إلى أن كوبا أميركا تعد إحدى البطولات القليلة المتاحة لميسي، 32 عاما، لتحقيق إنجاز أول مع منتخب الأرجنتين الأول بعد مسيرة دولية مخيبة للآمال لا تليق بلاعب يعده كثيرون الأفضل في التاريخ.