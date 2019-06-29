ورفعت الكاميرون رصيدها إلى 4 نقاط في الصدارة بعد فوزها الافتتاحي على غينيا بيساو 2- 0 لتقترب من ثمن النهائي، فيما حصدت غانا نقطتها الثانية بعد تعادلها مع بنين 2-2.

وشهدت المباراة ندية وقوة بدنية من الطرفين، الكاميرون المتوجة 5 مرات في 1984، 1988، 2000، 2002 و2017 وغانا المتوج 4 مرات في 1963 و1965 و1978 و1982.

وعجز منتخب غانا المكنى "بلاك ستارز" ("النجوم السوداء") في فك عقدته مع منافسه "الأسود غير المروضة"، ففي أ4 مواجهات في البطولة منذ عام 1982، اكتفى الأول بتحقيق تعادلين في دور المجموعات، وخسارتين في نصف النهائي آخرها بثنائية نظيفة في نسخة الغابون 2017 التي أحرزت الكاميرون لقبها.

وفي المجموعة عينها، يلعب في وقت لاحق بنين مع غينيا بيساو. وهذا ثاني تعادل سلبي في البطولة بعد الأول السبت بين موريتانيا وانغولا في المجموعة الـ5 السبت أيضا.