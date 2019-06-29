وسيطرت هولندا على المباراة خصوصا شوطها الثاني، بيد أنها سجلت هدفين متأخرين عبر فيفيان مييديما (70) وستيفاني فان در غرات (80).

وضربت هولندا التي شجعها جمهور برتقالي كبير موعدا في نصف النهائي الأربعاء في ليون مع الفائز من مباراة ألمانيا والسويد التي تقام في وقت لاحق في رين.

وهذه المرة الثانية تشارك هولندا في المسابقة العالمية، فبلغت دور الـ16 في نسخة 2015 الأخيرة.

وقالت مدربة إيطاليا ميلينا برتوليني في مؤتمر صحافي بعد المباراة "تم اكتشاف وتقدير كرة السيدات في بلادنا، فهذا أمر هام. يتعين على لاعباتي الفخر بأنفسهن لمقاربتهن المباريات وشغفهن".

وتابعت "يجب ألا ننسى لاعباتنا الهاويات اللواتي واجهن لاعبات محترفات هنا. بفضل روحية فريقنا، تمكنا من تقليص الهوة... بكينا كثيرا (بعد نهاية المباراة). لكن هذه نقطة البداية".

بدورها، رأت سارينا فيغمان مدربة هولندا "لست متفاجئة بالمكان الذي وصلنا اليه، لكني فخورة كثيرا باللاعبات. تغيرت الأمور كثيرا منذ بطولة أوروبا الأخيرة، اكتسبنا خبرة كبيرة، لكن احتجنا للتحسن للعب على هذا المستوى في كأس العالم"





