وكالات - أبوظبي انتزعت موريتانيا أول نقطة لها على الإطلاق وذلك في مشاركتها الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، بتعادلها مع أنغولا سلبا، السبت، على استاد السويس ضمن الجولة الـ2 من منافسات المجموعةالـ5.