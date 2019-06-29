وذكر النادي الإنجليزي الشمالي، في بيان، "يسر مانشستر يونايتد أن يؤكد التعاقد مع آرون وان بيساكا من كريستال بالاس". وأضاف أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما "وقع عقدا لخمسة أعوام مع خيار التمديد لعام إضافي".

وخاض الظهير الأيمن الشاب، 42 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه السابق، وبرز بشكل لافت في الموسم الماضي.

وبحسب التقارير، دفع النادي الشمالي 45 مليون جنيه للحصول على خدمات وان بيساكا، تضاف إليها خمسة ملايين من المكافآت، مما يجعل منه أغلى مدافع في تاريخ "الشياطين الحمر".

وأورد البيان عن اللاعب قوله "إنه لشعور لا يصدق وشرف أن أصبح لاعبا في مانشستر يونايتد، وأعرف أن عددا قليلا من اللاعبين يتاح لهم امتياز قول ذلك".

ويأتي التعاقد مع اللاعب ضمن مسعى يونايتد بقيادة مدربه النروجي أولي غونار سولسكاير، لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل بعد أداء مخيب في 2018-2019، وهو الموسم الذي أنهاه الفريق في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، وفشل في حجز مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020.

ويعد وان-بيساكا بديلا على المدى البعيد، للظهير الأيمن الإكوادوري أنطونيو فالنسيا الذي رحل عن الفريق مع انقضاء عقده بنهاية الموسم.

وقال سولسكاير عن القادم الجديد "آرون هو أحد أفضل المدافعين الصاعدين في البريمرليغ (...) يتمتع بأخلاقيات العمل الصحيحة، الموهبة والذهنية للعب لصالح مانشستر يونايتد، ويتلاءم تماما مع نوعية اللاعبين الذين نبحث عن ضمهم الى التشكيلة لمساعدتنا على التحسن والذهاب الى مراحل أبعد".

وبات وان-بيساكا ثاني تعاقد ينجزه الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الجناح الدولي الويلزي دانيال جيمس من سوانسي.