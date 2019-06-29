وضمن "الفراعنة" التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزين في الجولتين الأوليين (على زيمبابوي 1-صفر والكونغو الديموقراطية 2-صفر)، ويبحثون عن الفوز الثالث ضد أوغندا غدا على ستاد القاهرة الدولي.

وصرح أغير، في مؤتمر صحافي، السبت "أعتقد أنه حتى وإن ضمنا التأهل إلى المرحلة المقبلة، نريد أن نكون في المركز الأول. ضد أوغندا سندفع بأفضل اللاعبين لدينا".

وأضاف أنه قد يأخذ في الاعتبار مسألة البطاقات الصفراء التي نالها ثلاثة لاعبين في المباراة الثانية، وهم محمد النني ومحمود علاء والبديل علي غزال.

وأورد "نحاول اللعب بشكل جيد من البداية إلى النهاية. حتى الآن لم نلعب بأفضل مستوى ممكن، لكن لدينا ست نقاط وغدا نتمكن من تحقيق أفضل مباراة لنا في دور المجموعات".

وأوضح "سأحاول الدفع بأفضل اللاعبين (...) لا أفكر بإجراء تغييرات كبيرة في التشكيلة الأساسية"، متحدثا عن "تغيير أو تغييرين ربما"، وقال إن اللقاء "سيكون مباراة صعبة.

وقال إن لاعبي أوغندا يلعبون بشكل جيد جدا، "لديهم كرات ثابتة جدية، يعملون بشكل كبير وسجلوا ثلاثة أهداف حتى الآن"، وذلك بالفوز في المباراة الأولى على منتخب الكونغو الديموقراطية 2-صفر، والتعادل في الثانية مع زيمبابوي 1-1.