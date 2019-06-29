وتم حسم المباراة بركلات الترجيح، بعد التعادل سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي، وفق ما نقلت رويترز.

وبلغت تشيلي حاملة لقب النسختين الماضيتين (2015 و2016)، دور نصف النهائي، لملاقاة الفائز من المباراة الأخيرة في ربع النهائي التي تجمع، يوم السبت/ بين الأوروغواي والبيرو، بينما سيكون نصف النهائي الثاني مرتقبا بين الغريمين الأميركيين الجنوبيين الأرجنتين والبرازيل.

وكانت تشيلي قريبة من حسم مباراة الدور ربع النهائي ضد كولومبيا في الوقت الأصلي، بعد أفضلية أتاحت لها تسجيل هدفين على مدى الشوطين، لكن الهدف الذي سجله تشارلز أرانغويز في الشوط الأول ألغي بداعي تسلل زميله أليكسيس سانشيز لدى بداية الهجمة.

وتم إلغاء هدف آخر سجله لاعب برشلونة الإسباني أرتورو فيدال في الشوط الثاني لوجود لمسة يد على غييرمو ماريبان الذي مرر له الكرة.

وتبادل لاعبو المنتخبين تسجيل ركلات الترجيح الأربع الأولى، قبل أن يضيع ويليام تيسيو الركلة الخامسة لكولومبيا، مانحا الفرصة لسانشيز وتشيلي لتسجيل الركلة الخامسة وبلوغ الدور نصف النهائي.